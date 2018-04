LUNDI MATIN 16 AVRIL MÉTRO SAUVÉ

Gants gris , anti dérapant dans les mains enlevés une fois au métro sauvé dans l’attente du train , parapluie gris et blanc , sac à dos brun en cuir , leggings noir et manteau de sport noir , soulier de course multicolore , au métro Jean Talon tu es descendue vers 7h20 , on se regardait pendant que je mettais mes gants et le journal métro dans un de mes sacs car je voulais mieux te regarder alors que tu étais appuyée contre les portes doubles , j’étais habillé tout de gris. Tu as des jambes de skieuse et un visage d’ange , c’est bien malheureux que tu ne souris pas avec une si belle silhouette. J’avais l’impression que tu aurais aimé rester chez toi au lieu d’être dans le métro , je comprends très bien avec la température qu’il fait ✅! Voilà pourquoi au fond de moi je t’en envoyais pleins !

SOURIRE DES ÎLES, 16 avril 2018