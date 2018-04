Gars manteau vert fluo ligne orange 16 avril

Tu avais un manteau vert fluo avec un tuque grise. Nos regards se sont croisé à quelques reprise. Je suis descend à berri-uquam et on s'est à nouveau regardés lorsque je suis passé près de toi, on s'est souris. J'ai les cheveux brun long et j'avais un mateau noir. Je prend une chance de t'écrire ici car je crois que tu lisais ce journal. Si tu te reconnais écris-moi : curmit71@gmail.com

anon, 16 avril 2018