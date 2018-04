Serpent et bohemienne qui se repent

Remets nous sur le python Et pour de bon J'ai beau A voir confiance La loi qu'on a Oeil pour oeil Danse pour danse Et je te dis que je me tord De tout mon corps Ensemble on y arrivera À ce nirvana Si tu veux bien encore de moi Même le temps en serait ravi Mon très très cher AMI Parce que sans toi Ma bagnole fait la folle Pendant que le bazou devient fou Et c'est tout.

Ta belle couleuvre toute seule dans la jungle, 16 avril 2018