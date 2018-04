Fauve fugitive fautive

La Lune a fauté Rosée du matin: ses pleurs Sueurs du jour: sa peine Seule loin de toi: son chagrin toute la nuit et de toute une vie Il n'eut suffit Que d'être mieux à l'écoute Du murmure de nos coeurs Maintenant.. Le mur du silence Face au mur des lamentations Je maudis les imperfections Bonnes à fausser toutes les perceptions et interprétations Je bénis la croisée de nos chemins de vie pour t'avoir rencontré, aimé et appris Je me réjouis de la confiance que je place dans la persévérance Parce que j'y crois..

coeur mouillé émietté, 18 avril 2018