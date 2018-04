Coup de foudre pour la fille métisse au manteau gris Metro Crémazie Mardi 17 avril 2018 jour de pluie

Salut! On c'est croisé hier soir au métro crémazie vers 18h00. Tu es assez grande de taille. Tu portais un manteau gris, j'attendais derrière toi pour utiliser la machine pour acheter un titre de transport. Tu t'es retournée vers moi pour me dire que tu me cédais la place, j'étais sous le charme, j'ai à peine pu prononcer un merci et tu t'es éloignés vers le guichet pour acheter un billet. Il y a vait une personne qui distribuait un journal anti-capitaliste. Je serai enchanté de pouvoir te revoir et faire ta connaissance. Je sais que les chances sont minces, mais pourquoi pas... bouteillealamer@hotmail.com

Amyo, 18 avril 2018