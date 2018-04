Un homme au coeur indestructible

Toi qui m'émerveille autant qui me blesse, Serais tu passé par dessus ce qui te bloque et qui te chagrine afin de voir tout l'amour que j'ai à t'offrir? La perfection n'existe point, seule ton coeur devrait te guider dans cette ascention, j'apprends et je m'améliore de jour en jour, serait-ce assez pour te prouver mon amour? L'amour est une équipe même si on a tous la peur d'être blesser, ton amour doit être assez fort pour y laisser la chaleur entrer plutôt que laisser creuser un trou bien profond de froideur, tu me rends au bord de la folie, mais je croirais à nous même si c'est interdit ❤😉

Elle qui attends depuis longtemps, 18 avril 2018