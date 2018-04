Belle fille genre « indienne » de la ligne Orange

Lettre: C'était le mercredi 18 Avril vers 18:30. Tu as pris le métro à la station Bonaventure direction Montmorency. Tu as le nez gauche percé avec un boucle d'oreille. Tu portais un jean bleu, un manteau léger de marque Columbia, une écharpe noire au tour du cou et tu tenais en main un survêtement bleu foncé ou noir de marque Adidas. Tu as l'air d'une indienne. Je suis descendu à Berri-Uqam et tu t'es assise à ma place. Je n'ai pas espoir de te revoir mais tu te reconnais, ce sera une très grande joie pour moi que tu me contacte pour qu'on puisse se revoir. Merci! SilasZ@outlook.com

Silas, 19 avril 2018