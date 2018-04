Jeune homme innovant

A toi le jeune homme qui photographiais des personnages en papier sur Beaubien. Tu étais d'une élégence rare. Tu étais vétu de noir et blanc mais tu as mit de la couleur dans ma vie tel un rainbow cake. Accepterez-tu d'aller boire un Spritz Apérol à Montréal Plage avec moi? J'aime les concours canin et les kit kat japonais. Bacio mille ciao !

Jo Frais, 22 avril 2018