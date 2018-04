Pour OSE

Ma vie est poésie Je sais aussi me faire prose Entre deux névroses deux psychoses Ma "mission" favorie: tellement te retrouver, cher AMI Ma vérité préférée: le meilleur de moi cultiver pour te donner Ma réalité avérée: une HUMAINE qui a beaucoup chuté Le temps saura, espérons, réparer Tu sais le prix de m'avouer Sous ton charisme motivée à me relever.. Personne au monde ne peut plus me laisser tomber Aux Puissances Bienveillantes Je me suis abandonnée Dans la catastrophe qu'on ne saurait nommer Un Ange m'encourage à continuer Cet Archange n'en soupçonne pas la portée.. Puisse-tu te reconnaître à cette lettre: A A pour Amour A pour Amitié A pour Avec toi je me Vois.. A pour je t'Aime toujours BeauA et tu le sais.. Indice: La terminaison de ton prénom A la phonétique de cette lettre..

Le coeur sur "pause", 22 avril 2018