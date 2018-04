À toi qui m aime

Depuis que j' avais écrit avec le jour J en titre!,j ai l Impression de lire des dizaines de personnes qui disent vivre notre histoire à nous...que je mes yeux Sont lumières même si j ai été ténèbres un moment!!!que toi tu vx ma confiance et qu' on de retrouve!! Alors comme mon message de l an dernier je le répète!!,je viens du ciel et les étoiles entre ne parle que de nous.

Le signe, 25 avril 2018