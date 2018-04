Rép: à Anon…

Tu as raison, chacun sa route, chacun son chemin... L'espoir porte un costume de plume, se perche dans l'âme, et inlassablement chante un air sans parole, mais c'est dans la tempête que son chant est plus doux...me voilà en face du passé, femme aux charme qui défit tout charme, oui le passé je te regarde droit dans les yeux, je t'ai vu, je n'ai pas peur de toi, je te connais, puisque j'ai survécu aux épreuves, cela veut dire, qu'il faut l'accepter et le regarder en face, bien plus que le fuir, dieu m'a fait grâce d'expérimenter cette joie dans l' épreuve sans relâche pour ce qu'elle a produit en moi, je peux entendre à distance des inquiétudes qui s'agitent, nous devons avoir une force solide de la souffrance pour mieux la vivre, car le chagrin développe les forces de l'esprit, souviens-toi que le temps guérit tout... Bisou

Celle qui ta aimé...., 25 avril 2018