À la fille du métro aux cheveux frisées qui étudiait avec son livre et petits cartons

Salut , C'était le Mercredi 25 avril vers 11h 30. C'est un message pour la femme aux cheveux frisées qui faisait sa révision dans le domaine des soins infirmiers je crois. Tu me parait une femme mulâtre mais c'est juste un guest. Tu semblais concentrer et stresser pour surement un examen final que tu avais. Tu portais des lunettes et as des tatous de pattes d`animal sur main. On était en assis en face dans le métro de la ligne orange. J`étais la personne avec un jacket en cuir noir et un sac à dos. On a changé de métro à Lionel-Groulx pour la ligne verte direction Honoré-Beaugrand et on s'est assis à l'un à côté de l'autre. Tu étais prise avec ta révision pour ton exam. Lorsque je suis descendu à Berri-UQAM, tu m'as regardé pendant quelque secondes. Si tu te reconnais , n'hésites pas à faire un signe.

Le gars avec la veste au cuir noir., 25 avril 2018