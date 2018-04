À Elle qui attends depuis longtemps

J'espère que vous trouverez l'amour de qui vous poursuivez. Si c'est moi, vous pouvez manquer de patience et vous retrouver avec seulement un cœur brisé. L'amour charnel est pour moi impossible pour le moment, car je subis un grand malheur, me trouvant tout seul, sans âme mortelle, capable de saisir toute l'étendue de la situation dans laquelle je suis. En tant que telle, mon indisponibilité vous rend (et probablement d'autres) réagissent avec plus de passion que la normale. Cette indisponibilité est également motivée par la protection des autres par l'exclusion, car la Mort est mon compagnon constant - à quoi sert une relation quand l'un ou les deux sont tués? De même, si vous êtes à l'extérieur, l'incrédulité est la seule conclusion; Si vous êtes à l'intérieur, douter de votre motivation est ma réaction - par conséquent, toutes les relations sont hors de question. Seulement si vous avez suffisamment de patience, peut-être qu'un jour Dieu nous unira. Sinon, la peur, le doute et le manque de foi nous garderont à jamais séparés. Désolé d'être si sombre, mais ma vie actuelle nécessite de telles mesures draconiennes, jusqu'à ce que la vérité soit révélée.

L'exception à la règle, 25 avril 2018