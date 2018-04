À la blonde aux mèches roses, sur la rue Meilleur

Il était aux alentours de 17h, je sortais de mon lieu de travail et je te voyais sortir de l'ascenseur avec des paquets sur les bras. Au moment de sortir, je t'ai ouvert la porte du portique et tu as fait pareil pour moi avec la porte d'entrée. Deux minutes plus tard, je t'apercevais à l'arrêt 146 (Legendre/Du Parc), dans la file, le temps de passer devant toi et de te regarder deux secondes, tu as levé tes yeux à mon intention et tu m'as fait un petit sourire. Si tu me replaces, je portais un manteau coupe-vent noir et une casquette grise. Je souhaiterais te revoir, si tu travailles dans le même édifice que moi, sur la rue Meilleur, viens faire un tour à ma job. Je pourrais t'offir un café et on discuterait un peu.

Patrice, 25 avril 2018