Au gars au papier jaune, 25 avril 2018

Mercredi 25 avril, vers 15h00... Dollorama au Marché Central...c'est moi, la fille caissière aux cheveux noirs et yeux bleus... tu m'ai donné un papier avec ton numéro mais je l'ai perdu...j'aimerais de te revoir moi aussi... je veux bien un café encore ... :) reviens me voir au dollorama... ou faites moi un signal...

fille aux cheveux noirs et yeux bleus, 25 avril 2018