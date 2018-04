à l’homme chauve au regard pénétrant, rue saint laurent

Salut à toi homme chauve à la veste bleu marine! Ton regard m'a bouleversé un tantinet et j'ai senti que quelque chose d'intense se passait entre nous l'instant de quelques secondes... Le destin a voulu que je lise le journal aujourd'hui et je crois que j'ai envie d'apprendre à te connaitre davantage et peut-etre si tu es disponible on pourrait... qui sait ce que le futur nous réserve....je cherche depuis toujours quelqu'un pour me faire un enfant! J'attends de tes nouvelles avec impatience... mon adresse courriel est love_allcats@hotmail.com fait moi signe xxx

la fille que tu a troublé avec ton regard séducteur, 26 avril 2018