Parlez-moi d’amour

Vous parlez d'amour, alors que vos sens enivrés n'y voient que du feu. Comment mettre de si belles paroles pour décrire vos pulsions charnelles, et votre cœur innocent, berné jusqu'à la moelle, par une minijupe qui bat au vent. Parlez d'amour quand vous l'aurez vraiment goûté. Aimez cet itinérant qui pue. qui dors et ne sert à rien. Qui avale vos taxes, tandis que vous émiettez le temps qui vous reste dans un océan de stress. Facile de parler d'amour quand il est associé à une paire de fesses. Mais que savez-vous de l'amour. Le temps arrange tout. ou pas. tu me manque ma belle.

Pellerin, 26 avril 2018