La femme avec le sourire.

Salut, le message est pour la demoiselle qui m'a sourit . Ça c'est passé jeudi soir vers 19h30-19h45. dans le métro direction Angrignon. Je crois que tu es embarquée à Pie 9. Il y avait un retard dans le métro d`à peu près 10 minutes. Tu as les cheveux brunes ou rousses et tu avais une partie de ton coté rasé. Tu étais assises sur un siège à deux sur le coté extérieur. On était vers dans le même wagon. J'étais l`homme de race noie avec un manteau noir et un sac à dos debout sur une porte. Nos regards se sont croisés et on s`est souris mutuellement. Ça s'est passé rapidemtn jusqu`a ce que je débarques à Berri-Uquam. Ce serait bien de revoir. Tu as un beau sourire. On ne s'est jamais tu peux faire un signe

L'homme noir avec le manteau noir qui t`a sourit aussi., 26 avril 2018