STATION BERRI UQUAM : GESTE DE CHARITÉ VEND 27 Avril

J’aimerais souligner votre geste de compassion et de charité envers cette femme itinérante qui demandait de l’argent aux gens qui étaient là. Vers 07:45 environ, Vous étiez bien assise à Berri Uquam dans l’attente du train allant vers Angrignon , moi j’etais À votre gauche et une dame est venue se placer au milieu de nous, manipulant sans répit son iPhone Blanc à la vitre brisée. Vous écoutiez de la musique àttavers vos petits écouteurs blancs, votre énergie m’interpellait déjà un peu comme vos leggings multicolores et vos bottes brunes qui vous vont à merveille! Votre pureté d’esprit envihissait la place, et la femme au lieu de nous etait devenue quasi transparente, tellement le calme et la lumière 💡 de votre visage transperçait tout. Et c’est à ce moment précis qu’un femme itinérante habillée de jeans bleus et d’un chandail à manches longues s’est arrêtée devant vous te longeant un petit pot en verre pour recueillir votre générosité. Quand votre main a laissé tomber à l’interieur Toutes ces pièces de monnaie, le bruit éclatant qui en suivit a laissé rentrer une vague de bonté en nous tous qui vous observait, même la femme qui pitonnait sans cesse a dû prendre un petit moment de repos pour saluer geste . Que dire maintenant de la Femme qui a reçu ce don ? Elle avait les larmes aux, elle tremblait de sa voix pour vous dire plusieurs fois : MERCI MADAME, MERCI BCP , tout en regardant ces belles pièces au fond du récipient. Elle était touchée jusqu’à l’âme. Cette dame je l’avais moi aussi donné de l’argent un peu avant vous dans le train roulant sur la ligne orange vers momenrency, mais mon don n’etait Pas aussi généreux et spectaculaire que le tien. Au nom de cette dame et de la beauté infinie de votre sens de charité , je te dis encore : MERCI. Puis nous avons embarqué dans le train, vous étiez en arrière de moi et moi près des portes. Je vous regardais tout le long jusqu’à La station McGill , à travers les vitres de ces miraculeuses portes de train.. Vous êtes une si séduisante créature. Bon vendredi .

L’AFRIQUE OBERVATEUR!, 27 avril 2018