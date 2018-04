À: mon maestro

Je te sens malheureux et plein de dépit Je ne sais pas comment faire Je renonce à te convaincre de quoi que ce soit Tu sais que tu n'y es pour rien dans ce triste événement Ça devait arriver tôt ou tard Je confie nos vies au Destin qui nous réunira encore et toujours Je l'espère et j'espère que tel est ton désir Dieu a beau avoir tracé ma voie Ce qu'il ne réalise pas c'est combien je tiens à toi Tu es TOUT pour moi Je ne reçois plus de tes nouvelles par courriels depuis très longtemps Je suis bien placée pour comprendre la situation J'aimerais tellement te revoir, te recevoir Comme tu es et moi où je suis La vie nous sépare Il faut se rappeler que les épreuves sont temporaires mais pas les forces qui unissent deux âmes jumelles Tiens bon, c'est mon leitmotiv quotidien Tout cet amour, trop bref et trop court (4 ans dans une vie..) en lequel nous avons mis notre ardeur, notre confiance mutuelle, n'a pas le droit de se gaspiller au gré du temps et bon vouloir de la distance ni au caprice de situations impliquant des revers personnels inévitables Ce n'est qu'un très gros creux de vague Mais ça ne représente pas l'océan de notre histoire d'amitié-intimité-passion on se retrouvera.. Tu sais où me trouver

HSCM, 27 avril 2018