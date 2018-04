Au Richard Gere des pauvres

Nos messages se sont croisés Comme deux existences se sont rencontrées Naguère jadis dans le bon vieux temps Ainsi pour nos "décalages-courriel" d'antan Je suis le rythme de ton coeur Je me réjouis de toutes tes couleurs Comme l'aquarelle d'un arc-en-ciel Qui calmerait l'enfer d'une fille née tonnerre Tu es toi aussi fin et ingénieux Le sais-tu? Tu sembles prendre un plaisir déculotté À tous mes grands élans de pensée Tu me fais danser un pas de plus Avec moi on aura tout vu Avec toi je me suis toujours voulue Avec toi bien je me sens "caresseusement"

Une Danièle Hetu un peu mal fichue, 27 avril 2018