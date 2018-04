Pour: Moi…qui attend aussi

Ton message est tellement beau... Simple, limpide et qui sait toucher droit au coeur Tout comme l'être humain extraordinaire que mes yeux ne cessent de désirer en toi Ma boulimie du charisme de l'homme que j'affectionne et qui me passionne, les yeux grands et gourmands, ne cesse de croître avec le temps qui s'écoule dans la privation de ta présence Gardons confiance espoir et foi en nos auras qui nous ramèneront l'un vers l'autre tout le temps

Ta belle Juliette mon amour de Roméo, 28 avril 2018