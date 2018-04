Un simple sourire

Jeudi, 26 avril, aux environs de 07:45. J’étais perdue dans mes pensées, adossée dans l’avant-dernier wagon du métro de la ligne verte en direction Angrignon. Je ne t’ai même pas vu entrer; était-ce à Pie IX...Joliette...Préfontaine? Peu importe. Je me suis sentie observée, j’ai tourné la tête: tu m’as souri. Je t’ai souri à mon tour, mais j’ai sorti mon livre de mon sac pour y plonger mon regard... Un peu trop gênée pour te regarder dans les yeux. Du coin de l’œil je pouvais te voir écrire sur ton iPhone. Lorsque que je suis descendue à Beaudry, je n’ai pas osé croiser ton regard, mais en franchissant le seuil des portes tu m’as souhaité « bonne journée ». Je t’ai répondu sans me retourner. Tu m’as trouvé jolie? Confondue avec une autre? Peut-être voulais-tu simplement être gentil? Ça n’a pas d’importance. Le métro est un endroit où l’on va et vient de manière anonyme sans jamais réellement voir ni être vu par la mer de gens qui nous entourent... Sauf ce matin-là, où j’ai existé dans le regard de quelqu’un... Le tien. J’ai flotté sur un nuage comme une adolescente tout le reste de la journée. Merci pour ce petit moment de soleil à travers une journée pluvieuse.

Femme sur un nuage, 28 avril 2018