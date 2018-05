Jolie asiatique direction angrinon 30 avril 16h15

Je suis entré dans la voiture de métro à Lionel-Groulx et notre regard s'est tout de suite croisé. Tu avais des écouteurs, un chandail rouge, une jupe et un sac vert. Je te trouvais très jolie. Je suis débarqué deux stations plus tard et j'ai passé les quelques minutes que j'avais à regarder ton reflet par la fenêtre tant dis que mon rythme cardiaque accélérais. Je voyais du coup que tu me regardais subtilement à quelques reprises aussi. J'aimerais bien avoir l'opportunité de te parler un jour et d'apprendre à te connaître. J'espère voir ta réponse ici.

anon, 30 avril 2018