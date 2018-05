REPONSE @ ANON (1 ER MAI)

Allo.. Moi aussi je me suis demandé a qui s'adressait ce beau message ... Éternel espoir qui nous fait rêver envers et contre tous. j'ai réalisé qu'il s'adressait a un homme , mais aussi que l'homme que j'aime également ne fait aucunes fautes d'orthographe,et que probablement il n'écrirait jamais ici non plus! Je te dirais de te fier a ton instinct. Bonne chance!:)

L'hirondelle, 1 mai 2018