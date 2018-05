Pour Don Quichuchotte au volant de sa Rossinante

Je veux être près de toi POUR LA VIE et prendre soin de toi jusque dans les lieux les plus douloureux de ton corps et de ton âme. Ma confiance je la mets en toi et nous avec espérance que tu veuilles bien encore de ta Dulcinée "Sancha Panzo" même si des fois je suis pas un cadeau. La vie est trop belle et courte pour qu'on en crève. Je n'ai pas le temps de mourir je suis trop occupée à t'attendre t'aimer te désirer dans un but de calins et d'etreintes passionnées. Si ta "Dulcinéma" a un brin de "Dulcynisme" ce n'est jamais sur notre histoire d'amitié-intimité mais plutôt tout le temps sur les situations et contextes opposants. Message-flirt simple mais du plus humble de mon vécu. Je t'aime mon bel absolu absous de tous péchés mignons dans le déjà vu ça. J'aime tout de toi..les instants les plus touchants entre nous comme et surtout les fautes d'orthograhe si irrésistibles qui font ton charme quand j'ai le plaisir de recevoir de tes nouvelles.

Amitimité, 1 mai 2018