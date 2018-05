À Anonyme

Bonjour à toi, Bien Oui, désolé la perfection n'existe pas 😂Tu sais qu'il y a bcp de gens qui ne se mêlent pas de leur affaire, on m'observe 😂 Tu sais que je suis assez forte pour attendre le temps qu'il faudra... Je ne veux plus mourrir, je suis une guerrière prête à me battre au nom de l'amour. Je n'est pas le meilleur des passés, mais je sais que je suis une bonne personne et que je mérite la vie ! Toi aussi d'ailleurs! Soit prudent, car les gens sont extrement jaloux. Only the strong survive ! ❤ Notice ❤

Ton héroïne, 1 mai 2018