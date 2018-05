Pour cette belle Algérienne Métro Monk 22h30 – 01-05-18

J'envoie une fleur imaginaire à cette belle Algérienne au manteau soufflé bourgogne, petit sac à dos noir, jeans noir et des mèches blondes dans tes cheveux bruns en queue-de-cheval. Métro Monk 22h30 le 1er mai 2018. Tu t'es retourné dans l'escalier mécanique et on s'est regardé gentiment. Merci pour ces quelques secondes de douceur, :)

TuSaisQuiJeSuis, 2 mai 2018