Lapis

Quand l'existence morale est mince et volage comme votre coeur pour la nostalgie. Maintenant vous appelez votre frère? "Wow" comme des miettes tombées dans mon coeur. Dis m'en plus sur lui. Votre opinion compte pour moi. Désolé, je suis si loin. Cela a été ma vie cependant. La frustration me garde éveillé.

Medraut, 2 mai 2018