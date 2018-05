Jonathan, le bel homme charmant aux yeux brillants

C'était un samedi matin que je t'ai revu après quelques mois. On s'est croisé à la station mcgill et tu étais avec ton partner policier dans le métro tout comme toi...tu m'as dis: "on était vraiment dû pour se revoir car je n'étais pas sensé être ici...on jasait pis on a passé tout droit...Même chose pour moi, je ne devais pas y être non plus! La vie nous avait donc mis sur le même chemin! Plus tard en après-midi la même journée, je te recroise au métro Berri toujours avec ton partner et là, je fonce et je te propose d'aller prendre un café. Malheureusement tu venais tout juste de rencontrer quelqu'un et tu me fais le compliment que tu me trouvais vraiment sharp de t'avoir abordé comme ça ...es-tu libre maintenant? J'aimerais beaucoup te revoir ! Fais-moi signe!

Julie, 3 mai 2018