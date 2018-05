À Anonyme

Oui en fait, je saigne également d'amour et les gens en sont jaloux. Aide-moi à essuyer mes plaies et je t'aiderais à refermer les tiennes...Je fais tout mon possible afin qu'un jour on soit réunis...je serais patiente et j'attendrais le temps qu'il faudra. Puis-je avoir plus de détail sur le vortex?...que ce passe t-il? J'attends le jour où il y aura la fin de cette mascarade ! Même lorsque je viens à toi, je me fais suivre...c'est vrm étrange... Ais-je perdu la tête à ce point ou l'on me protège ? Tu sais, les menaces ne me font pas peur...je ne veux point faire de mal à mon prochain, mais eux seront-ils gentil? Mon court terme ne va plus...mais mon long terme t'aime comme tu m'aime ❤

Ton héroïne, 4 mai 2018