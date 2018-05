Chère toi…

Ce que je viens de lire me rend triste pour toi ! Moi, je vois ça de loin ton histoire de te sentir "surveillée", "observée", "protégée", qu'il y aurait des personnes jalouses. etc...C'est sûr que si, et je dis bien SI, de la médisance a été faite à mon insu, sur mon compte, au tout début, pour la seule et unique raison que je m'intéressais à toi , eh bien ces personnes veulent te protéger, car elles veulent ton bien, c'est normal ! Ne t'ai-je pas prouver jusqu'à date, tout le respect que j'avais pour toi ????? Nous ne pouvons pas juger quelqu'un sans vraiment le connaître ! Donc, encore, la prochaine fois quand tu me verras, prends une bonne respiration, accroche-toi ton joli sourire et viens me reparler et tu vas voir que tout va très bien se passer... Au plaisir de se reparler en tête à tête, cette fois... Bon week-end et repose-toi bien... :)

Anon..., 4 mai 2018