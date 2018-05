Tu es descendue de la 121 Ouest sur Sauvé/Verville avec ton amie vers 6:15..

Tu as un joli sourire premièrement. Tu souris beaucoup en plus, ce qui est très beau. Tu attendais l'autobus 121 ouest à la station Sauvé vers les 6 heures lorsque ton amie t'a surprise par derrière. Je peux dire que tu as fais le saut, mais toujours avec le sourire. Tu es montée ensuite dans l'autobus et tu as continué ta discussion avec ton amie. Tu portais un pantalon noir, un manteau cuir noir et un sac à dos à carreaux (ou rayures) noirs et blancs. Tu as les cheveux semi-courts châtains ou noirs. J'aimerais te dire que je te trouve très jolie. Voici mon email si ça te dit: lemurcatta@hotmail.fr

Un des fils d'Anon, 5 mai 2018