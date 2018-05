Celle qui m’attend…

Bonjour ma belle,c’est vrai il y a beaucoup de gens qui répondent à notre place c’est un peu aggasant voir désagréable...une chance tu me reconnais et moi de même.le temps est long plus que prévu et je sais plus comment me garder a l’interieur...j’ai juste le goût de sortir et aller ou il faut pas,j’ai vue le parc de ma chum et je veut en voir plus quitte à provoquer les situations ça vas pas assez vite...tanner...il faut que tu me donne signe de vie café ect...mais il me faut plus d’explication pour le proche avenir voir demain cette semaine????il faut l’avenir c’ est nous hein!!!et beaucoup de pain sur la planche ma puce j’ai hâte de te voir pour que l’on puisse enfin vivre et profite du bon temps... A plus gros câlins et 😚...

Ton amoureux qui ne veut plus attendre..., 6 mai 2018