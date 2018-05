Celle qui m’attend…

J’ai regardé quelques photo comme tu es belle ma jolie c’est toute une surprise dire que je voulais rien savoir je comprenais pas rien de rien...je regarde ta générique cela me fait rire un peu cher papa hein!!!tu sais où je regarde???oui oui je suis certaine de moi envers toi nous allons aller de l’´avant je pense à toi beaucoup nous aurons du bon temps voilà ma puce j’ai hâte d’ecoute Ce que tu as à me dire...Aplus gros câlins et 😚

Ton amoureux qui t’implore..., 6 mai 2018