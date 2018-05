vrai amour

Je veux parler du monde extérieur mais d'abord j'ai besoin de le sentir comme un amant sent mes courbes J'avais laissé tout le monde venir à moi et chevaucher ma présence Ce n'est pas moi d'être interactif Mais une excuse pour ne pas participer Joue ici avec ça pendant que je caresse mon propre rythme disjoint Le monde n'a pas senti ma matraque pi dans le ciel pour une somme inconnue de jours Qui d'autre fait cela Je te pose des questions timidement Parce que je veux savoir aimer Je dis bonjour, comment vas-tu? et il continue à marcher très fermement dans ses chaussettes. Il sait que je veux juste parler

vrai combattant, 6 mai 2018