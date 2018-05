Rayon de soleil

Dimanche 6 mai, j'ai pris la 400 à Radisson direction Repentigny avec mon garcon entre 14h et 15h et tu t'es assise devant nous. Mon gars ta tout de suite remarquer et il te fesait des grimaces, Il ta faite beaucoup rire... Ce sourire... Ce regard.. Tu n'as pas juste charmer mon garçon mais son père aussi. J'étais presser cette journée là, croit moi si j'aurais eux du temps devant moi j'aurais tout fait pour continuer à te parler . je t'ai dans la tête depuis ce jour et je suis sur que mon gars aimerais aussi te revoir haha ;) ton sourire et ta bonne humeur est vraiment contagieux!!! Je veux te revoir petit soleil

Loup solitaire, 7 mai 2018