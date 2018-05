Écouteurs vert de marque Beats dans la 121 Ouest vers 6:10

Dans la 121 ouest vers 6:10, tu étais absorbée par ta musique avec tes beaux écouteurs verts de marque Beats. Tu portais un foulard à carreaux gris et noirs, un sac à dos gris, des jeans bleus clairs, un manteau cuir noir et des running shoes blancs. Tu as les cheveux châtains et tu es descendue à l'arrêt Sauvé/Verville (oui c'est encore moi). J'aimerais savoir ce que tu écoutes dans ces beaux écouteurs verts. lemurcatta@hotmail.fr

Un des fils d'Anon, 7 mai 2018