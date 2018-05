À quelqu’un qui a été transformé

J'ai adressé des messages dans cette rubrique à une dame dont je voulais me rapprocher à la suite d'un malaise, lui disant aussi à quel point sa présence m'avait transformé. Et quelqu'un m'a répondu, m'invitant à lui parler. J'ai pris mon courage à deux mains pour aborder cette dame qui m'a tant fait chavirer pour mesurer son intérêt. Elle n'en avait pas... et elle n'avait pas vu mes messages du 30 janvier et à ma réponse d'un message du 2 mars. C'est donc dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend le signe d'un homme qui ne viendra peut-être pas... Si je peux donner un conseil à cette personne, osez aller lui parler! Vous aurez l'heure juste et ne souffrirez plus inutilement en attendant un signe quelconque, comme je l'ai fait! Bonne chance dans vos démarches! Vous verrez, c'est exaltant, même si le résultat n'est pas nécessairement celui que l'on souhaite.

Un inconnu âme soeur qui vous souhaite tout le bonheur du monde, 7 mai 2018