Rep: Un inconnu âme sœur qui te souhaite tout le bonheur du monde

Comment peux-tu mesurer l’intérêt de cette personne pour toi sans lui montrer intentionnellement ce que tu ressens: peut être qu'elle cache simplement ses sentiments. Ce n'est qu'un conseil de la part d'une inconnue mais, je pense que pour être sûr de toi, tu devrais tout simplement donner le nom de la personne en question et si elle lit bien tes messages ici, alors elle comprendras que c'est toi, et elle saura, sinon, tu n'auras rien perdu et au moins essayé!

Juste un conseil, 7 mai 2018