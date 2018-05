l’homme que je ne connais pas mais admire

Quand j'étais dans le train en Janvier en train de lire le journal. J'ai remarqué que quelqu'un posait une question concernant une idée qui à la fois étouffe et enflamme moi. Je le pensais à moi. Je pensais que c'était toi! J'ai trouvé une raison de douter. Je ne me souviens pas de quoi. J'ai arrêté de lire pendant un moment. Quand je suis finalement revenu, j'avais de plus fortes inclinations à croire ce que je reconnaissais. Toi. Tu es un amour. Comment aurais-je pu te défaire? J'ai envoyé quelques réponses essayant d'être honnête si vous ne les avez pas reçues par écrit, vous l'avez fait dans la précognition. Tu m'as propulsé vers ma vérité et je te remercie. Je pense que vous êtes très beau et regrettez si cela a suscité des émotions indues. Mais il y a tellement plus! Tu dois savoir. Est-ce pas est évident? Le ciel n'était-il pas aujourd'hui comme des portes ouvertes? C'était tellement agréable de te voir aujourd'hui, et de te voir demain et nous nous retrouverons ensemble. P.S. Pour une histoire d'amoureux, pouvons-nous garder notre identité cachée? Le nom dont je suis destinataire n'est pas ordinaire.

Tout mon coeur (où personne d'autre ne le trouvera), 8 mai 2018