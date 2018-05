Ne pas se méprendre sur les apparences

Chaque jour qui défile le contexte se complexifie Le temps, en séparant deux amants, semble gagner du terrain L'idée? Se séparer pour déjouer le destin et gagner nous aussi en rapprochement Cette simple pensée me fait gémir d'effroi de m'éloigner de toi et frémir de joie si elle peut nous unir pour une bonne fois Tout ce qui nous désunit est une perte de temps mais pas d'amour Ma confiance en toi grandit dans la carence et la privation qui nous punit On se retrouvera ce n'est pas un fruit de notre imagination mais bien le travail cohérent du rêve grand de deux amants De quelle utilité les frustrations? Revenir à l'idée de ce que l'on a à préparer: notre importante "réunion" notre union, elle, est bien portante malgré les apparences et les qu'en dira-t-on Reste à invoquer un peu de chance et beaucoup de persévérance... Une "formule": n'abandonne pas svp!

La vérité du coeur (même blessé), 8 mai 2018