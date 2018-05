Merci du conseil!

Merci à l’inconnue qui m’a offert un conseil le 7 mai. Je maintiens toutefois que parler directement à la personne demeure mieux que lui écrire ici. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait avec celle qui faisait battre mon cœur. Elle m’a clairement dit que ça ne marcherait pas. Elle m’a fait un grand cadeau en me donnant l’heure juste. La nommer dans cette rubrique serait inélégant, d’autant plus qu’elle m’a dit qu’elle n’avait pas vu mes messages. Je ne peux qu’être reconnaissant envers elle de ce qu'elle m'a fait vivre, même si elle ne le réalisera jamais, et lui souhaiter tout le bonheur du monde. Bonne continuation!

Quelqu’un d’heureux de savoir qu’on le lit, 10 mai 2018