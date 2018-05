Homme attentionné

Pourquoi perdriez-vous autant de temps juste pour rester si près? Pour saper le fou qui voit maintenant, on lui a dit avant qui était le fou, néanmoins, balançant l'innocence pour une fraction de seconde de magie. La magie pourrait être aussi proche que je viens à ce que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez une pierre. Je suis un combattant, vous devriez un jour savoir. Je suis resté debout pour réfléchir à vos écrits. J'étais fatigué, épais brouillard de jaune. La pensée est juste une route de brique jaune qui ne touchera jamais mes orteils. Quelqu'un s'est-il déjà amusé dans la sainteté? et dites-moi que le Nilhilisme n'est pas inflexible. J'ai pensé que je pourrais faire une blague pour ce que nous ne savons pas, ou peut-être ce que nous ne voulons pas savoir ... pour disperser une partie de cette émotion et apprécier notre connexion face à face

Espérer, 10 mai 2018