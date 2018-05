Réponse à quelqu’un qui a été transformé

Je suis désolée de t'avoir crée de fausses attentes. À la lecture de ton message du 30 janvier, je me suis dis: voilà un bon moyen de communication entre 2 personnes qui se regardent mais n'osent pas se parler (par peur). Merci pour tes conseils mais je suis incapable de prononcer une parole en sa présence, je me contente de sourire ou faire un signe de la main. Je t'admire et félicite ton ''nouveau courage'', lâches pas.

la personne qui n'a toujours rien compris., 10 mai 2018