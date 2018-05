automne 2015 : un vague souvenir qui s’évapore avec le temps…

Dernièrement, un souvenir un peu vague d'une action que j'ai commisse un certain soir m'est revenu en tête. Il y a des moments dans une vie l'ou le destin ne nous donne seulement une chance, donc ce que nous faisons aura un très grand impacte. Je ne lis plus vraiment la rubrique, donc je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens timide qui mettent des annonces, mais si vous la voyez régulièrement et puis que vous avez un intérêt envers il ou elle; il ne faut plus se dire qu'on est trop timide ou tous autres mauvaises raison pour ne pas aborder la personne envoies un message qu'on est pas intéressé à elle, mais si par chance( pensée positive) ou malchance ( pensée négative) l'autre personne pourrait avoir un intérêt pour toi aussi. Supposons que tu es un homme qui discute avec une femme sur l'internet et que vous n'avez pas cédulé de rencontre, mais que par un heureux hasard étrange vous vous croisé dans le métro...Tu n'avais pas une idée claire de son apparence encore, mais tu as aimé la courte conversation que vous aviez eu et elle est en tout point ce que tu croyais être la beauté pure; une femme très grande, mince et qui n'est pas du genre a se maquiller étrangement. Une physionomie similaire à la tienne. Il se peut aussi que les médias nous manipulent un peu trop le cerveau avec leur moule. Tu lui a dit que tu étais quelqu'un de vraiment gentils, mais aussi assez timide qui fais des choses bizarres par moment. Si tu la croises dans le Métro et elle te dis : «Hé, c’est le gars d’UDEM » en te souriant avec un accent charmeur d’où tu ne connais pas la provenance par manque de connaissance. Au lieu de la saluer comme toute personne normale aurait faite, tu la regardes et tu entres dans un autre train. Tu as fais la pire chose possible et je me demande si on pourrait comparer cela a un homme dans un bar qui aborde une femme en lui disant : « Hé, babe, jte trouve Hot, té tu partante pour une tite vite d’en bécose » ( avec un clin d’œil). Je veux dire que tu es très irrespectueux et que c’est normal que tu ne l’aies pas revue et même si tu pourrais la revoir, elle pourrait ne pas vouloir t’adresser la parole. Il faut mieux voir qu’on veut respecter les autres en s’affirmant que de faire une action qui pourrait paraitre irrespectueuse. Si la personne était une étudiante. J’ai dû ressembler à un personnage animé japonais de comédie; pour ceux qui connaisse aime cette culture. Je me rappelle d’un autre événement de ma vie qui est assez inusité ou j’ai tombé tête première entre les sein d’une femme dans l’autobus qui était rempli de gens parce que j’essayais de sortir et le chauffeur s’est arrêté sec. J’étais tellement mal à l’aise que je n’osais pas imaginer pour la femme, elle n’a pas eu une grande réaction, mais je me suis excusé plusieurs fois. J’avais tellement l’impression de sortir tout droit d’un anime japonais à l’époque, en plus que c’était la journée de l’épreuve uniforme de français cette journée à mon collège…

Celui qui a besoin d'un coup de pied dans le derrière de temps a autre, 10 mai 2018