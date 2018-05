Call me maybe ?

Bonjour charmant jeune homme qui est embarqué à la station Berri Uquam et descendu a Honoré-Beaugrand. Tu avais besoin de t'hydrater souvent avec ta bouteille d'eau eska. Tu étais vraiment beau vêtu d'une jolie chemise blanche et bleu pâle avec un pantalon bleu marin et des souliers semi chic semi sport en cuire. Oui je t'ai beaucoup observer. Gêner aussi, car j'aurais dû te demander ton numéro de téléphone... On s'est regarder, oui oui je t'ai vue. Et on s'est souris. Pourquoi? Par gêne ? Peut-être. J'espère que tu liras le journal et que tu m'enverras un message. Le destin a peut-être frapper à nos portes. Qui sait ?

La fille au cheveux mauve assise devant toi., 10 mai 2018