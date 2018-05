Citation du jour

Si une personne vous à plus et que vous lui avez poliment faites des avances mais qu'elle les a repousser sur toute la ligne, il n'y a donc plus rien à regretter, nous devons respecter ses réponses , de la remercier quand-même,et aller focusser dans une autre direction...Même si cela ne donne pas toujours les résultats escomptés, nous devons avoir au moins la fierté d'avoir fait ce qu'il' il fallait faire.

Jeff, 10 mai 2018