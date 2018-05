Mon «nouveau courage»

Je sens avoir touché la corde sensible de quelqu'un avec mon précédent message... Ce n'était nullement dans mes intentions. Je suis sincère quand je dis qu'une dame m'a transformé. J'en ai été amoureux, même si je la connaissais peu, ce qui, je le consens, peut paraitre tirer par les cheveux. Étant elle-même en couple, avec de jeunes enfants, tout comme moi, il m'a fallu un peu plus que du «nouveau courage» pour mesurer son intérêt. Et ça m'a pris du temps avant de me décider à le faire, toujours conscient du malaise qui risquait de surgir à la suite d'un refus potentiel. Et comme elle m'a clairement dit non et que ça ne marcherait pas, pour une excellente raison d'ailleurs, je me trouverais harcelant d'insister davantage, peu importe ce que j'ai ressenti pour elle. Je ne crois pas qu'il s'agit là d'un manque de courage... J'y vois du respect pour elle, qui a fait battre mon coeur par sa simple présence et par l'intérêt que je croyais qu'elle pouvait me porter. Me suis-je trompé? J'y ai mis tout le courage que j'ai pu en tout cas. Ça peut sembler peu, mais j'ai fait avec les moyens que j'avais. Je ne lâcherai pas. C'est promis!

Celui qui se fait comprendre comme il le peut, 10 mai 2018