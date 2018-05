pathetiques, tous autant que vous etes… vous etes cute aussi mais bon…

je viens de tomber sur la section, je cherchais une news et j'ai du mal cliquer... vous etes pathetiques, je peux le dire, j'etais timide moi aussi avant, puis j'ai forcé le destin, c'est ca qu'il faut faire... personne se rattrapent dans les petites annonces, personne lit ca au bon moment... si les regards cliquent, echangez votre telephone, au mieux ca marche, au pire vous passez pour une dinde mais au moins vous etes fixé... apres c'est mort, c'est pas une annonce ici qui va changer quoi que ce soit, je me moque pas c'est la verité, armez vous de votre meilleur sourire et tentez le coup, et arretez de postes ces betises!

lecreuvardquiditvrai, 10 mai 2018